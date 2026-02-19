Vor Bayern: Nächste Frankfurter Hiobsbotschaft

Vor dem Topspiel gegen den FC Bayern am Samstag (15:30 Uhr) bleibt Eintracht Frankfurt vom Pech verfolgt. Laut der ‚Bild‘ konnte Kapitän Robin Koch (29) heute nicht mit der Mannschaft trainieren und steht für das Spiel gegen den Tabellenführer auf der Kippe. Der Innenverteidiger ist krank, noch gibt es aber Hoffnung auf einen Einsatz am Samstag.

Sollte auch Koch ausfallen, gehen Albert Riera langsam die Optionen aus. In der Verteidigung fehlen Arthur Theate (25) und Rasmus Kristensen (28) langfristig, vorne stehen in Can Uzun (20), Ansgar Knauff (24), Younes Ebnoutalib (22) und Michy Batshuayi (32) weitere größtenteils wichtige Akteure nicht zur Verfügung. Immerhin können Jonathan Burkardt (25) und Arnaud Kalimuendo (24) gegen die Bayern voraussichtlich mitwirken.