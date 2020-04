FC Bayern: Flick meldet sich bei Sané

Am vergangenen Sonntag kündigte Hasan Salihamidzic an, der FC Bayern wolle neben „einem Toptalent aus Europa (…) auch einen internationalen Star nach München bringen“. In die zweite Kategorie könnte Leroy Sané fallen, um den Brazzo vor allem intern seit Wochen kämpft.

Hansi Flick soll seine Vorbehalte nun überwunden haben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, hat sich der Cheftrainer persönlich mit dem kommenden Königstransfer in Verbindung gesetzt und bei einem dreißigminütigen Telefonat ausgetauscht.

Hinter den Kulissen hat sich vor allem Oliver Kahn darum bemüht, die Spannungen zwischen Brazzo und Flick beizulegen. Der Sportdirektor sieht ihn Sané den idealen Mann, der „die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten.“

Flick macht sich hingegen vor allem für die Verpflichtung von Timo Werner und Kai Havertz stark. Den Transfer von Sané, mit dem der Rekordmeister nach FT-Informationen seit Wochen nahezu handlungseinig ist, soll der 55-jährige gebürtige Heidelberger aber zumindest nicht mehr ablehnen.