Rom will Dybalas Klauseln abkaufen

Der Vertrag von Offensivspieler Paulo Dybala bei der AS Rom beinhaltet zwei Ausstiegsklauseln, die von den Römern aufgekauft werden können. Laut ‚Sky Italia‘ beinhaltet der bis 2025 datierte Vertrag des 29-Jährigen eine Klausel in Höhe von 20 Millionen Euro und eine in Höhe von zwölf Millionen Euro. Sollten die Giallorossi diese streichen, würde sich das Jahresgehalt des Argentiniers von 3,6 auf sechs Millionen Euro erhöhen.

Bei erstgenanntem Passus handelt es sich um eine Ausstiegsklausel, die Vereine innerhalb der Serie A bezahlen müssten. Die zweite Klausel gilt dagegen lediglich für ausländische Klubs, die Dybala günstiger kriegen könnten. Jedoch hat Dybala, anders als bei der 20-Millionen-Klausel, bei einem Transfer ins Ausland selbst das letzte Wort und könnte theoretisch ein Veto einlegen.

