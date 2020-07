Schalke: Miranda verabschiedet sich

Juan Miranda hat sich vom FC Schalke 04 verabschiedet. In einem Tweet dankt der 20-jährige Linksverteidiger dem Klub. Er sei „stolz, Teil von Schalke 04 gewesen zu sein“, schreibt Miranda, der vorerst zu seinem Stammverein FC Barcelona zurückkehren wird.

Weil er auf Schalke nur zu insgesamt zwölf Einsätzen kam, wurde die ursprünglich auf zwei Jahre angesetzte Leihe nach einem Jahr beendet. Wie es mit dem spanischen Juniorennationalspieler nun weitergeht, ist offen. Interesse wird unter anderem Borussia Mönchengladbach nachgesagt. Auch Schalke 04 könnte sich noch einmal um Miranda bemühen.

I would like to show my gratitude and say that I am very proud to have been part of @S04. It has been my first year as a professional, my first year outside of Spain but I have felt at home thanks to all the people who are part of this awesome club.

One more miner. 💙⚒ pic.twitter.com/K541d6me3i