Frankreich-Interesse an Götze?

Mario Götze weckt nach wie vor Begehrlichkeiten. Der ‚kicker‘ schreibt in seiner Montagsausgabe: „Auch in Frankreich hat man registriert, dass der Deutsche ablösefrei auf dem Markt ist.“ Zuletzt war der 27-jährige Offensivmann insbesondere mit Klubs aus Italien in Verbindung gebracht worden.

Auch Bundesligisten, Klubs aus Spanien und aus England wurden zuletzt schon als Abnehmer für Götze gehandelt. Der Vertrag des Weltmeisters von 2014 bei Borussia Dortmund läuft aus. Klub-Boss Hans-Joachim Watzke hatte am gestrigen Sonntag neue Gespräche mit Götze angekündigt.