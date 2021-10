Heidels Mainz-Zukunft offen

Christian Heidel weiß noch nicht, ob er seinen auslaufenden Vertrag bei Mainz 05 verlängern wird. Das könne er „jetzt nicht beantworten“, betont der Sportvorstand der Rheinhessen im Interview mit der ‚Bild‘. „Klar ist: Ich möchte nicht von Mainz 05 direkt in die Rente wechseln. Mein Engagement hier ist also nicht auf zehn Jahre angelegt“, so Heidel.

Der 58-Jährige kehrte Ende 2020 nach viereinhalb Jahren nach Mainz zurück, um den 05ern im Abstiegskampf zu helfen – mit Erfolg. Heidel über seine Zukunft: „Wir werden sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Jahren entwickeln und dann in aller Ruhe entscheiden.“