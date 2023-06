Ein Jahr FC Bayern: Tel zieht Zwischenfazit

Youngster Mathys Tel ist glücklich, vergangenes Jahr von Stade Rennes zum FC Bayern München gewechselt zu sein. In einem Interview mit Vereinsmedien sagt der 18-jährige Offensivspieler in fließendem Deutsch: „München ist eine gute Stadt für mich und meine Familie. Am Anfang war es sehr schwer, aber jetzt ist es viel besser. Ich kann [Deutsch] sprechen und verstehen.“

Tel kam in seiner ersten Saison beim Rekordmeister trotz namhafter Konkurrenz auf beachtliche 28 Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte. Dennoch betont der französische Landsmann, er wolle „natürlich mehr spielen und viele Tore schießen“. Als Vorbilder im Team nennt der Youngster Joshua Kimmich und Sadio Mané: „Ich kann viel von beiden lernen, sowie von meinen anderen Mitspielern.“ Vertraglich ist Tel noch bis 2025 an den FCB gebunden, ein frühzeitiger Abschied kommt nicht in Frage.

