Köln: Neuer Anlauf bei Tigges

„Wir suchen noch einen weiteren wuchtigen, großen Stoßstürmer“, gab Kölns Sportchef Christian Keller kürzlich in der ‚Bild‘ zu Protokoll. Eine Ergänzung zu Anthony Modeste (34) respektive einen Ersatz für Sebastian Andersson (30) wollen die Domstädter holen – der Schwede überzeugte zu selten, soll nach Möglichkeit verkauft werden.

Ein Kandidat ist – wie schon im vergangenen Sommer – Steffen Tigges (23) von Borussia Dortmund. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht der 1,93-Meter-Mann beim 1. FC Köln ganz oben auf der Liste. Nicht nur aus sportlichen, sondern auch aus finanziellen Gründen sei der FC von einem Tigges-Transfer überzeugt.

Trainer Steffen Baumgart ist laut ‚kicker‘ der Meinung, „dass Tigges sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat, er sieht in ihm einen entwicklungsfähigen Profi“. In neun Bundesligaeinsätzen schoss er in der abgelaufenen Saison drei Tore, seit Mitte März fehlte Tigges verletzt.

Bis 2024 ist Tigges vertraglich noch an den BVB gebunden, lose Gerüchte kursierten zuletzt auch um den SC Freiburg und Galatasaray – sehr viel konkreter sind aber ganz offenbar die Bemühungen aus Köln.