Bono trauert Bayern nach

Yassine Bounou, besser bekannt als Bono, hat das Wort zu seinem geplatzten Wechsel zu Bayern München ergriffen. „Bayern stand in Kontakt mit Sevilla. Sie baten mich zu warten und sagten mir, sie würden mir ein Angebot schicken. Aber in der Zwischenzeit kursierten Gerüchte über andere Namen“, erinnert sich der marokkanische Torwart in der spanischen Fernsehsendung ‚El Pelozato‘ bei ‚Canal Sur‘. Da habe er gemerkt, dass er nur einer von mehreren Kandidaten ist.

Zu Bonos Bedauern waren die Münchner zudem nur auf ein Leihgeschäft aus. Er resümiert: „Es ist schwierig für die Vereine, Geld für einen 32-jährigen Spieler wie mich auszugeben, das gilt für Bayern wie für jeden anderen Klub. Ich habe gewartet und dann kam das Angebot von Al Hilal.“ So entschied sich Bono für den Saudi-Klub. Bayern behalf sich stattdessen mit der Verpflichtung des israelischen Torhüters Daniel Peretz (23).