Laporta bestätigt Gordon-Deal

Der Transfer von Anthony Gordon zum FC Barcelona befindet sich auf der Zielgeraden. Joan Laporta, Präsident der Katalanen, bestätigte gegenüber Journalisten gemäß ‚Sport‘: „Der Transfer von Gordon ist in vollem Gange, ich wurde über alles auf dem Laufenden gehalten.“ Dem Vernehmen nach fließen 70 Millionen Euro Ablöse plus zehn Millionen Euro leistungsabhängiger Boni.

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Der FC Bayern geht bei Gordon ganz offensichtlich leer aus und wird sich umorientieren. Zwischen Spieler und Klub gab es bereits eine Einigung, allerdings waren die Münchner – im Gegensatz zu Barça – nicht dazu bereit, die hohen Forderungen der Magpies zu erfüllen.