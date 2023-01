Dortmund verleiht Braaf

Jayden Braaf und Borussia Dortmund sind bislang nicht miteinander warm geworden. Für das Reserveteam der Schwarz-Gelben stand der 20-jährige Offensivspieler in der laufenden Drittligasaison lediglich in sieben von 17 Partien auf dem Rasen. Nun trennen sich die Wege.

Unter der Anzeige geht's weiter

Braaf zieht es auf Leihbasis zum Serie A-Klub Hellas Verona. Die Italiener besitzen zudem eine Kaufoption. Auf eine Rückkaufklausel verzichtet der BVB dem Vernehmen nach, soll sich aber eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben.

Lese-Tipp

Winter-Leihe: Bedient sich der BVB bei United?

Bereits in der Saison 2020/21 schnürte Braaf kurzzeitig seine Fußballschuhe in Italien. Seinerzeit verlieh Manchester City das Talent an Udinese Calcio. Dort stand der gebürtige Amsterdamer allerdings nur viermal auf dem Platz. Braaf hofft nun, dass das jetzige Leihgeschäft besser verläuft und regelmäßige Spielanteile winken.