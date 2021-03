Medien: Fener will Löw zurückholen

Fenerbahce zeigt offenbar konkretes Interesse an Joachim Löw. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Istanbuler Traditionsklub den Noch-Bundestrainer nach der Europameisterschaft zurückholen will. Löw hatte Fener bereits in der Saison 1998/99 gecoacht, die Türken auf Platz drei geführt und einen Punkteschnitt von 2,05 eingefahren.

Aktuell hat Erol Bulut das Sagen bei Fener, muss aber womöglich bald seinen Hut nehmen. Die Chancen auf die Meisterschaft sind mit Blick auf den Fünf-Punkte-Rückstand auf Besiktas und einem Spiel mehr gering, im nationalen Pokal schied man im Viertelfinale gegen Basaksehir aus.

„Trainerlaufbahn nicht vorbei“

Laut ‚Bild‘ will die Klubführung um Vizepräsident Ali Koc einen „Trainer internationaler Erfahrung und […] großer Strahlkraft“. Bei Löw wollen die Türken in Kürze anfragen, ob er sich ein Engagement in der Süper Lig vorstellen kann – genau das habe Löw angeblich im Freundeskreis fallen lassen. Bekannt ist: Aufhören will er nach der EM im Sommer noch nicht.

„Meine Trainerlaufbahn wird danach […] nicht vorbei sein. Denn ich liebe die tägliche Arbeit auf dem Platz und das individuelle Training mit den Spielern“, sagte Löw vor zwei Wochen bei ‚Sport1‘. Spanische Medien brachten den 61-Jährigen zuletzt auch bei Real Madrid ins Gespräch. Der dortige Trainer Zinedine Zidane will seinen Platz aber nicht freiwillig räumen.