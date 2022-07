Lewandowski: Medizincheck in Miami

Robert Lewandowski wird in Kürze den obligatorischen Medizincheck für seinen Wechsel zum FC Barcelona absolvieren. ‚The Athletic‘ berichtet ebenso wie diverse andere Medien, dass der polnische Nationalspieler die Untersuchungen in Miami durchlaufen wird. Im Anschluss soll Lewandowski an der USA-Reise der Katalanen teilnehmen.

45 Millionen Euro Sockelablöse kassiert der FC Bayern dem Vernehmen nach für den Torjäger, weitere fünf Millionen winken in Form verschiedener Boni. Im Raum steht ein Dreijahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison. Am heutigen Samstagvormittag verabschiedete sich Lewandowski in einer letzten Trainingseinheit nach acht Jahren in München von seinen Teamkollegen.