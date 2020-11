Heidel reagiert auf Mainzer Lockrufe

Christian Heidel hat sich zu den Gerüchten geäußert, künftig wieder in verantwortlicher Position für Mainz 05 zu arbeiten. „Die Lage ist insgesamt sicher nicht undramatisch. Kritik oder öffentliche Tipps an Mainz 05 gibt es von mir aber seit 2016 nicht und das bleibt so“, stellt der 57-Jährige in der ‚Bild‘ klar, „die Oberlehrer- oder Besserwisser-Rolle werde ich nicht übernehmen. Ich weiß, wie schwierig der Job ist – und davor habe ich Respekt.“ Mainzer Funktionäre hatten dem ehemalige Manager der 05er zuletzt öffentlich die Tür für ein Comeback geöffnet.

Heidel betont: „Klar freue ich mich, dass ich noch nicht vergessen bin. Ich bin Mainzer und werde es immer bleiben. Wir haben gemeinsam eine ganz besondere Geschichte geschrieben und ich durfte Teil dieser Geschichte sein. […] Wenn bei Mainz 05 jemand meint, meinen Rat zu brauchen, warum soll ich mich denn da verweigern? Dafür benötigen wir aber keine sogenannte ,Tätigkeit‘ von meiner Seite.“ Von 1992 bis 2016 war Heidel im Mainzer Sportvorstand im Amt. Im Anschluss arbeitete er knapp drei Jahre lang beim FC Schalke und ist seit März 2019 ohne Verein.