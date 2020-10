Mainz-Chef öffnet Heidel die Tür

Die Rufe beim FSV Mainz 05 nach Christian Heidel werden immer lauter. „Er hat ein Gefühl für diesen Verein wie kein anderer. Wenn er sich bereiterklärt, Verantwortung zu übernehmen, dann werden wir mit ihm reden“, erklärte Vorstandschef Stefan Hofmann laut dem ‚SWR‘ auf der gestrigen digitalen Informationsveranstaltung des Bundesligisten.

Heidel wurde in den vergangenen Wochen immer wieder von Mainzer Funktionären oder Bewerbern für den Aufsichtsrat ins Spiel gebracht. „Wir wären unklug, wenn wir seine Expertise nicht nutzen würden“, so Hofmann. Heidel selbst hält sich aber nach wie vor bedeckt und ist laut Hofmann noch nicht bereit, erneut am Bruchweg zu arbeiten.