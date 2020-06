Die FT-Topelf des 31. Spieltags

Die Ergebnisse im Überblick

Unter der Anzeige geht's weiter

TSG Hoffenheim - RB Leipzig 0:2

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 2:2

Fortuna Düsseldorf - Bor. Dortmund 0:1

Hertha BSC - Eintracht Frankfurt 1:4

FC Köln - Union Berlin 1:2

SC Paderborn - Werder Bremen 1:5

FC Bayern - Borussia M'gladbach 2:1

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 0:1

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:1

Der Spieler des Spieltags: Davy Klaassen

Werder Bremen braucht jetzt Führungsspieler, denen beim Blick in den Abgrund nicht bange wird. Ein solcher ist Davy Klaassen, der mit zwei Toren und einer auch insgesamt richtig starken Leistung das lebenserhaltende 5:1 gegen den SC Paderborn in die Wege leitete. Lassen sich die Grün-Weißen weiter in dieser Manier von ihrem Mittelfeldmotor mitziehen, ist das Happy End absolut drin.

Die FT-Topelf