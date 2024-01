Nach HSV-Fiasko: Zima wechselt in die Heimat

David Zima kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück. Der FC Turin vermeldet den Abgang des 23-jährigen Innenverteidigers offiziell. Kolportierte vier Millionen Euro fließen von Slavia Prag an Torino. In der Hauptstadt unterschreibt der Rechtsfuß bis 2028.

Auch der Hamburger SV hatte sich intensiv um die Dienste des Tschechen bemüht. Ein Engagement platze jedoch auf der Zielgeraden: Zima präferierte eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub, obwohl der Medizincheck beim HSV bereits angesetzt war.