PSV holt Carlos Vinícius

Carlos Vinícius hat einen neuen Klub gefunden. Die PSV Eindhoven leiht den Stürmer für zwei Spielzeiten von Benfica Lissabon aus. Nach offiziellen Klubangaben besteht zudem eine Kaufoption.

Der 26-jährige Brasilianer ist noch bis 2024 an die Portugiesen gebunden. Auch Eintracht Frankfurt hatte intensiv um den Stürmer geworben, letztendlich aber stattdessen Sam Lammers (24) von Atalanta Bergamo verpflichtet.

