38 Millionen: Napoli vor Buongiorno-Verpflichtung

Die SSC Neapel wird wohl eine Verstärkung für die Defensive an Land ziehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, aktivieren die Neapolitaner die Ausstiegsklausel in Höhe von 38 Millionen Euro für Alessandro Buongiorno vom FC Turin. Mit dem Spieler sei man sich bereits einig. Der 25-Jährige, der bis vor kurzem noch mit Italien bei der Europameisterschaft aktiv war, soll das absolute Wunschziel des neuen Trainers Antonio Conte sein.

Das Turiner Eigengewächs gehört seit 2019 zum Profikader und mauserte sich nach einer Leihe in die zweite italienische Liga peu à peu zum Stammspieler. Buongiorno zählt mit neun Torbeteiligungen (vier Tore/fünf Vorlagen) in 99 Serie A-Spielen zudem zu den torgefährlicheren Innenverteidigern. Nun steht der nächste Karriereschritt an.