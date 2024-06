Eintracht: Schnelle Lösung bei Smolcic?

Hrvoje Smolcic könnte Eintracht Frankfurt schon in Kürze verlassen. Wie ‚fussball.news‘ berichtet, arbeitet die SGE derzeit „mit Hochdruck“ an der Trennung vom 23-jährigen Innenverteidiger, der unter Trainer Dino Toppmöller keine Zukunft mehr hat. In der abgelaufenen Saison kam Smolcic vorrangig in der Europa Conference League zum Einsatz, in der Bundesliga durfte der Kroate insgesamt nur 340 Minuten ran.

Trotz der überschaubaren Spielzeit ist man sich dem Bericht zufolge bei der Eintracht sicher, zeitnah einen Abnehmer für Smolcic zu finden. Der Linksfuß war im Sommer 2022 für 2,5 Millionen Euro von HNK Rijeka zu den Adlern gewechselt, sah im Duell mit Willian Pacho (22) aber meist nur die Rücklichter. In zwei Jahren stehen für Smolcic 32 Einsätze zu Buche.