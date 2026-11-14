Bitterer Ausfall beim HSV

Yussuf Poulsen hat es mal wieder erwischt. Der Hamburger SV hat am Samstagmittag mitgeteilt, dass sich der Mittelstürmer am vergangenen Donnerstag eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat. Untersuchungen im Athleticum am Volkspark ergaben, dass die Faszien betroffen sind.

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Vorerst werde der 32-jährige Däne nicht zur Verfügung stehen. Eine genaue Ausfallzeit wird in der Meldung des Bundesligisten aus dem Norden nicht genannt. Der 87-fache Ex-Nationalspieler verpasste aufgrund von Hüftproblemen bereits zwei Pflichtspiele und muss nun erneut aussetzen.