Bundesliga
Bitterer Ausfall beim HSV
1 min.
@Maxppp
Yussuf Poulsen hat es mal wieder erwischt. Der Hamburger SV hat am Samstagmittag mitgeteilt, dass sich der Mittelstürmer am vergangenen Donnerstag eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat. Untersuchungen im Athleticum am Volkspark ergaben, dass die Faszien betroffen sind.
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Hamburger SV @HSV – 10:55
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Yussuf Poulsen hat sich vergangenen Donnerstag im Training eine Faszienverletzung in der Wade zugezogen. Das ergaben eingehende Untersuchungen im Athleticum am Volkspark. Der 32-Jährige Mittelstürmer wird vorerst nicht zur Verfügung stehen.
Zur Meldung ➡️
Gute Besserung, Yussi! 🙁🫶
#nurderHSV
Yussuf Poulsen hat sich vergangenen Donnerstag im Training eine Faszienverletzung in der Wade zugezogen. Das ergaben eingehende Untersuchungen im Athleticum am Volkspark. Der 32-Jährige Mittelstürmer wird vorerst nicht zur Verfügung stehen.
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Gute Besserung, Yussi! 🙁🫶
#nurderHSV
Vorerst werde der 32-jährige Däne nicht zur Verfügung stehen. Eine genaue Ausfallzeit wird in der Meldung des Bundesligisten aus dem Norden nicht genannt. Der 87-fache Ex-Nationalspieler verpasste aufgrund von Hüftproblemen bereits zwei Pflichtspiele und muss nun erneut aussetzen.
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