BVB plant ersten Winter-Transfer

Borussia Dortmund ist in der laufenden Saison ergebnistechnisch auf einem guten Weg. Wettbewerbsübergreifend musste der Bundesliga-Zweite erst eine Niederlage in 15 Spielen hinnehmen. Die Hoffnung auf Titel wird größer, im Winter könnte der Kader noch einmal verstärkt werden.

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Wie BVB-Chefreporter Jörg Weiler im ‚Bild‘-Podcast ‚Dortmund Insider‘ berichtet, soll die Innenverteidiger-Position in der Breite besser besetzt werden: „Was ich gehört habe, wollen sie auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger holen, möglicherweise sogar aus der zweiten Liga.“ Um wen es sich dabei konkret handeln könnte, lässt Weiler offen.

Fakt ist jedoch: Finanziell hat Dortmund im Winter Handlungsspielraum. Ein festes Budget haben die Bosse nicht festgelegt, dafür gebe es aber eine interne Absprache. „Wenn man einen Spieler findet, von dem alle Verantwortlichen überzeugt sind und der dem BVB kurzfristig weiterhilft, ist man da durchaus gewillt, die Schatulle im Winter zu öffnen“, sagt Weilers Kollege Maximilian Wessing.