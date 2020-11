Robben über Verletzungssorgen: „Macht das noch Sinn?“

Arjen Robben zeigt sich nach der Rückkehr in den Profifußball und dem neuerlichen Engagement beim FC Groningen enttäuscht über seinen gesundheitlichen Zustand. Aktuell laboriert der 36-Jährige, der sich bereits bei seinem Debüt nach der Rückkehr im September an der Leiste verletzt hatte, an muskulären Problemen. Im Interview gegenüber der vereinseigenen Website äußert sich Robben nun über die schwierige Zeit: „Ich habe manchmal solche Gedanken: Macht das alles noch Sinn? Gibt es genügend Perspektive für die Zukunft? Die Rückschläge machen keinen Spaß, aber sie sind ein Teil des Sports.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trotz seiner Verletzungsanfälligkeit gibt sich der Niederländer kämpferisch: „Ich möchte körperlich wieder voll auf der Höhe sein. Das kostet sicherlich viel Energie. Und obwohl das Ergebnis noch nicht erreicht ist, habe ich ein positives Gefühl“. Der Rechtsaußen wird Groningen nach Angaben des Klubs noch mindestens bis Anfang Dezember fehlen.