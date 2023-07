Galatasaray kündigt Zaha-Deal an

Wilfried Zaha steht unmittelbar vor dem Sprung in die Türkei. Wie Galatasaray offiziell bekanntgibt, stehen entscheidende Verhandlungen mit dem ivorischen Flügelstürmer bevor. Traditionell kündigen Vereine aus der Süper Lig so einen bereits besiegelten Transfer an.

Zahas Wechsel zu Gala dürfte folglich schon fix sein. Der inzwischen 30-Jährige spielte insgesamt acht Jahre lang in der Premier League für Crystal Palace, bestritt 458 Pflichtspiele für die Eagles und steuerte 166 Torbeteiligungen bei. Ende Juni lief sein Vertrag bei den Londonern aus.

In all den Jahren kursierten immer wieder hartnäckige Wechselgerüchte um Zaha. Auch bei den Bundesliga-Topklubs Borussia Dortmund und Bayern München war der Rechtsfuß immer mal wieder im Gespräch. Nun allerdings geht es zu Galatasaray an den Bosporus.