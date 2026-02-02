Svanberg vor Wolfsburg-Absprung?

Mattias Svanberg könnte den VfL Wolfsburg verlassen und in die Türkei wechseln. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der 27-Jährige von Galatasaray umgarnt. Der türkische Erstligist sucht für die Rückrunde nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld.

Svanberg kommt bei den Wölfen in der laufenden Spielzeit immer wieder zum Einsatz, meist aber nur als Joker. Der Schwede besitzt noch einen bis Sommer 2027 gültigen Vertrag beim VW-Klub.