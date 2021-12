Florenz-Boss schwärmt von Ikoné

Ikonés Wechsel vom OSC Lille zur AC Florenz nimmt immer konkretere Formen an. Im Gespräch mit ‚La Repubblica‘ verrät Geschäftsführer Joe Barone: „Wir wissen, was im Januar zu tun ist, wir arbeiten schon seit einiger Zeit daran. Wir verfolgen Ikoné, wir mögen ihn und er wäre ideal für unser Spiel.“

Ikoné ist in der Offensive variabel einsetzbar, kommt in Lille zumeist über den rechten Flügel. In dieser Saison gelangen dem 23-jährigen Franzosen in 24 Pflichtspielen zwei Tore und ebenso viele Vorlagen. Nach FT-Informationen sind für den Wechsel nur noch letzte Details zu klären, die Ablösesumme liegt bei 21 Millionen Euro.