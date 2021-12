Gerücht: Hertha hat Stürmer Martínez im Blick

Hertha BSC fahndet nach einem neuen Stürmer und hat angeblich einen geeigneten Kandidaten beim FC Porto ausgemacht. Laut ‚Tuttomercatoweb.com‘ haben die Berliner ein Auge auf Toni Martínez geworfen. Auch der AC Florenz habe den 24-jährigen Spanier auf der Beobachtungsliste.

Zu Saisonbeginn hatte Martínez noch mit drei Treffern auf sich aufmerksam gemacht. Bei Porto fiel der 1,87 Meter große Rechtsfuß in der Hackordnung allerdings zurück und kam seit Anfang Oktober nicht mehr in der portugiesischen Liga zum Einsatz. Insgesamt kommt Martínez auf vier Treffer in 17 Pflichtspieleinsätzen. An Porto ist der Mittelstürmer noch bis 2025 gebunden.