FC Bayern: Kimmich-Einsatz wackelt

Der FC Bayern muss um den Einsatz von Joshua Kimmich im anstehenden Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (Freitag, 20:30 Uhr) bangen. Wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, ist unklar, ob sich der Mittelfeldspieler rechtzeitig von seiner Verletzung erholen wird, die ihn auch schon beim gestrigen 2:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich zum Zusehen zwang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kimmich hatte beim Länderspiel gegen Japan (1:4) einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen, mit dessen Auswirkungen er nach wie vor zu kämpfen hat. Am heutigen Mittwoch sollen weitere Untersuchungen in München erfolgen. Von deren Ergebnissen wird abhängen, ob der 28-Jährige am morgigen Donnerstag wieder trainieren kann.