Mainz 05: Risiko bei Lee

Mainz 05 will Jae-Sung Lee unter keinen Umständen im Sommer abgeben. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll der 30-jährige Offensiv-Allrounder auch ohne vorhergegangene Vertragsverlängerung bleiben. Damit riskiert man einen ablösefreien Wechsel ein Jahr später.

Denn Lees Vertrag am Bruchweg läuft 2024 aus. „Die Gespräche laufen“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt dazu zuletzt, „er weiß, was er an Mainz 05 hat.“ Der Südkoreaner liebäugelte zuvor schon öffentlich mit einem Tapetenwechsel.

