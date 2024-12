Rodri-Ersatz: Guardiola besteht auf 100-Millionen-Mann

Für Pep Guardiola steht an oberster Stelle, den langfristigen Ausfall von Rodri (28/Kreuzbandriss) zu kompensieren. Hierfür will der spanische Trainer von Manchester City laut der ‚Daily Mail‘ unbedingt Bruno Guimarães von Newcastle United loseisen. Der 27-jährige Brasilianer war schon im vergangenen Sommer ein heißes Thema bei den Skyblues, seine 100-Millionen-Ausstiegsklausel schreckte am Ende aber zu sehr ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die Magpies Guimarães – absoluter Leistungsträger und Kapitän der Mannschaft – mitten in der Saison ziehen lassen, ist der englischen Tageszeitung zufolge nicht komplett ausgeschlossen. Sollte sich Newcastle nicht für die Champions League qualifizieren, müsste man wohl einen großen Namen aus dem Kader verkaufen, um die PSR (Profit and Sustainability Rules) einzuhalten.