Trotz starker Quote: Greenwood droht Marseille-Aus

Olympique Marseille könnte Mason Greenwood im Sommer schon wieder verkaufen. Wie die französische Lokalzeitung ‚La Provence‘ berichtet, ist der 23-jährige Engländer mit seinen teils lustlosen Auftritten in den vergangenen Wochen beim Verein in Ungnade gefallen und hat nun die restliche Saison Zeit, um die Verantwortlichen bei OM wieder von sich zu überzeugen. Kurios: Mit 15 Treffern und drei Vorlagen ist der Angreifer hinter PSG-Profi Ousmane Dembélé (21 Tore) der zweitbeste Torschütze in der Ligue 1.

In vielen Spielen lässt aber allen voran die Defensivleistung des ehemaligen Spielers von Manchester United zu wünschen übrig, Trainer Roberto De Zerbi brachte ihn zuletzt zweimal nur als Joker. Zu wenig für den Stürmer, für den OM im vergangenen Sommer 26 Millionen Euro hinlegte und der einen bis 2029 gültigen Vertrag besitzt. Steigert sich Greenwood im Saisonfinale nicht, kommt er dem Bericht zufolge auf den Markt.