Hertha verleiht Alderete an Valencia

Der FC Valencia verpflichtet Omar Alderete von Hertha BSC. Wie der spanische Erstligist verkündet, wird der Innenverteidiger für ein Jahr ausgeliehen. Laut Angaben der Berliner ist zudem eine Kaufoption Teil des Deals.

Alderete war erst im vergangenen Jahr vom FC Basel zur Hertha gewechselt, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Lediglich 17 Bundesliga-Einsätze stehen für den 24-jährigen Paraguayer zu Buche.

„Omar ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, in die Primera División wechseln zu können. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Wir bedanken uns bei Omar für seinen Einsatz bei Hertha BSC und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, so Hertha-Manager Fredi Bobic.

In Valencia trifft Alderete nun auf Trainer Pepe Bordalás. Der 57-Jährige gilt als Fan des Innenverteidigers und soll schon versucht haben, ihn zu seinem Ex-Klub FC Getafe zu lotsen.