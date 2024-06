Weg frei für Hertha: Nürnberg trennt sich von Trainer Fiél

Noch ist nicht ganz klar, wer bei Hertha BSC in der kommenden Spielzeit das Zepter in der Hand hält. Nach dem Abschied von Pál Dárdai galten zuletzt Stefan Leitl (Hannover 96) und Cristian Fiél (1. FC Nürnberg) als die heißesten Kandidaten auf den Hertha-Trainerstuhl. Letztgenannter war bereits vor Ort in Berlin und wäre nun frei für die Aufgabe in der Hauptstadt. Der FCN gab am heutigen Montagmorgen den Abschied seines Trainers bekannt.

Auf seiner Antrittspressekonferenz als neuer Sportvorstand schuf Joti Chatzialexiou sofort Fakten: „Ich habe mich mit Cristian Fiél zusammengesetzt. Es waren gute Gespräche, in denen er mir mitgeteilt hat, dass er eine neue Herausforderung bei einem anderen Verein annehmen möchte. Wir haben jetzt eine Klarheit, die auch eine Chance ist. Wir haben jetzt auf der Trainerposition und auch im Kader die Möglichkeit, andere Impulse zu setzen.“

Fiél arbeitete seit 2021 beim Club in unterschiedlichen Positionen. Von 2021 bis 2023 trainierte der Ex-Profi die zweite Mannschaft des FCN und übernahm nach einem halben Jahr als Co-Trainer unter Dieter Hecking Anfang der Saison 2023/24 den Cheftrainerposten. Die Saison beendeten die Franken auf dem zwölften Tabellenplatz, von den letzten zehn Ligaspielen konnten nur zwei gewonnen werden. Bei der Hertha soll es bald besser laufen.