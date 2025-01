Bayern an Mosquera dran

Hiroki Ito (25) ist seit seiner Ankunft ein Dauerpatient, Eric Dier (31) zum Saisonende und nach Ablauf seines Vertrags so gut wie weg. Übrig bleiben dem FC Bayern München ab Sommer somit nominell für das Abwehrzentrum neben Nachwuchshoffnung Tarek Buchmann (19) nur noch Min-jae Kim (28) und Dayot Upamecano (26), dessen Vertrag 2026 ausläuft.

Kein Wunder also, dass sich der FCB auf dem Innenverteider-Markt umschaut. Erst gestern hatte die portugiesische ‚A Bola‘ berichtet, dass Max Eberl bereits wegen Ousmane Diomande (21) persönlich in Lissabon gewesen sein soll, da die Bayern den Verteidiger von Sporting am liebsten noch im Winter verpflichten würden. Doch nicht nur Diomande steht beim Primus der Bundesliga auf dem Zettel. Laut ‚Relevo‘ haben die Bayern auch ein Auge auf Cristhian Mosquera vom FC Valencia geworfen.

Viel Erfahrung in jungem Alter

Der 20-Jährige verpasste beim Schlusslicht von LaLiga noch keine einzige Minute in dieser Saison, im Sommer hatte er mit Spanien olympisches Gold geholt. Dem Bericht zufolge sollen sich bereits mehrfach Scouts des FCB vor Ort ein Bild des 1,91 Meter großen Verteidigers gemacht haben. Valencia will seine Stammkraft im Abstiegskampf auf keinen Fall verkaufen, folglich käme ein Transfer erst im Sommer in Frage.

Dann dürften die Konditionen für einen Kauf recht günstig sein, da Mosquera in sein letztes Vertragsjahr gehen würde. Die Münchner sind mit ihrem Interesse allerdings nicht alleine, auch der AC Mailand und Atlético Madrid würden den spanischen U21-Nationalspieler gerne in ihren Reihen wissen. 71 Pflichtspiele und reichlich Erfahrung konnte der großgewachsene Abwehrspieler für Valencia schon in jungen Jahren sammeln.