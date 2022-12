Dragovic nach Spanien?

Ex-Leverkusen-Profi Aleksandar Dragovic weckt Interesse in der spanischen La Liga. Laut ‚Relevo‘ hat der FC Sevilla ein Auge auf den 31-jährigen Innenverteidiger geworfen. Dragovic soll gemeinsam mit dem deutlich jüngeren Loïc Badé (22/Stade Rennes), der nach FT-Infos schon zum Medizincheck in Sevilla eingetroffen ist, das Abwehrzentrum der Andalusier verstärken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 100-fache österreichische Nationalspieler steht noch bis 2024 bei Roter Stern Belgrad in Serbien unter Vertrag. Sein Berater verkündete kürzlich, Genua sei das ausgemachte Ziel: „Es sind einige Klubs interessiert an Aleksandar. Sein Ziel ist es aber, im Januar zu Sampdoria zu wechseln. Es war immer Aleksandars Traum, in der Serie A zu spielen.“ Sevilla will dazwischenfunken.

Lese-Tipp

Endrick begründet Entscheidung für Real