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Zagadou verlängert beim VfB

von Dominik Schneider - Quelle: vfb.de
1 min.
Dan-Axel Zagadou steht für den VfB Stuttgart selten auf dem Platz @Maxppp

Dan-Axel Zagadou (27) erhält einen neuen Vertrag beim VfB Stuttgart. Der Bundesligist und der verletzungsanfällige Innenverteidiger konnten sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2027 einigen. Dem Vernehmen nach ist dieser stark leistungsbezogen und verlängert sich bei einer bestimmten Anzahl automatisch um ein Jahr. Zagadou hat eine lange Leidenszeit mit vielen Blessuren hinter sich, die ihn über weite Strecken außer Gefecht setzten. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Schwaben verpasste der Linksfuß dadurch 97 Pflichtspiele.

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Sportvorstand Fabian Wolgemuth sagt: „Daxo ist mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und aufgrund seiner Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders. Er hat sich nach seinen verletzungsbedingten Rückschlägen mit großem Fleiß zurückgekämpft und ist somit eine wertvolle Option für unsere Defensive. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit ihm“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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