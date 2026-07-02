Dan-Axel Zagadou (27) erhält einen neuen Vertrag beim VfB Stuttgart. Der Bundesligist und der verletzungsanfällige Innenverteidiger konnten sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2027 einigen. Dem Vernehmen nach ist dieser stark leistungsbezogen und verlängert sich bei einer bestimmten Anzahl automatisch um ein Jahr. Zagadou hat eine lange Leidenszeit mit vielen Blessuren hinter sich, die ihn über weite Strecken außer Gefecht setzten. Seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu den Schwaben verpasste der Linksfuß dadurch 97 Pflichtspiele.

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VfB und Dan-Axel Zagadou verlängern Vertrag



Nach längerer Verletzungspause hat sich der 27-Jährige zurückgekämpft. Sein neues Arbeitspapier besitzt eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2027.



Hier geht’s zur Meldung: https://t.co/nmarEPtRca#VfB | #VfB1893 | #Zagadou2027 pic.twitter.com/MlVolan2JJ — VfB Stuttgart 1893 (@VfB) July 2, 2026

Sportvorstand Fabian Wolgemuth sagt: „Daxo ist mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und aufgrund seiner Persönlichkeit ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders. Er hat sich nach seinen verletzungsbedingten Rückschlägen mit großem Fleiß zurückgekämpft und ist somit eine wertvolle Option für unsere Defensive. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft mit ihm“