Guardiola spricht über Barça-Interesse an Sterling

Pep Guardiola könnte einen Wechsel von Raheem Sterling zum FC Barcelona offenbar nachvollziehen. Gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ sagt der ehemalige Barça-Trainer: „Barcelona ist immer noch ein attraktiver Verein.“ Weiter führt Guardiola aus: „Wenn Barcelona an einem unserer Spieler interessiert ist, werden sie die Maschinerie in Gang setzen.“

Die Katalanen zeigen offenbar schon seit längerem Interesse am 26-Jährigen. In der laufenden Saison spielte der Flügelspieler bisher nur zweimal in der Liga über 90 Minuten. Bei City steht Sterling noch bis 2023 unter Vertrag.