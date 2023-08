Bentaleb unterschreibt in Lille

Nabil Bentaleb ist jetzt auch offiziell Spieler des OSC Lille. Der französische Erstligist verkündet die Verpflichtung des 28-jährigen Mittelfeldspielers. Der Algerier kommt von Absteiger SCO Angers und unterschreibt bis 2026. Nach FT-Informationen erfolgte die Unterschrift bereits am vergangenen Samstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu den Ablösemodalitäten machen die beteiligten Parteien keine Angaben. Zwischen 2016 und 2021 stand Bentaleb beim FC Schalke 04 unter Vertrag, fiel dort aber eher mit Eskapaden abseits des Platzes als mit guten Leistungen in Spielen auf. 2022 unterschrieb er in Angers und stieg aus der Ligue 1 ab. In Lille geht es für ihn nun aber erstklassig weiter.