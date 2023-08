ManCity: De Bruyne-Ersatz aus der Bundesliga?

Schon seit längerem hatte sich Kevin De Bruyne mit einer Oberschenkelverletzung herumgeplagt. Mittlerweile ist klar: Der Ideengeber von Manchester City wird drei bis vier Monate fehlen – und das wohl im besten Fall. Der englische Meister hält die Augen darum nun nach einem adäquaten Ersatz offen.

Der Redaktion von Gianluca Di Marzio zufolge hat Pep Guardiola einen ganz bestimmten Spieler im Visier, der De Bruyne am ehesten ersetzen könnte. Die Rede ist von Dani Olmo (25). Der Spanier in Diensten von RB Leipzig stehe bei City ganz oben auf der Wunschliste, der Klub wolle seine Chancen nun ausloten.

Klausel erst 2024 aktiv

Möglich wäre ein Transfer nur mit Zustimmung aus Leipzig. Olmo verlängerte seinen Vertrag beim Bundesligisten Anfang Juni bis 2027. Dem Vernehmen nach gibt es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro, diese ist aber erst im nächsten Sommer wieder aktivierbar.

Die Skyblues müssten also jede Menge Überzeugungsarbeit leisten, um diesen Deal möglich zu machen. Erst bei Olmo und dann bei den Leipzig-Bossen. Mit seinen drei Toren im Supercup gegen den FC Bayern (3:0) hat Olmo erst am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen, wie wichtig er für die Sachsen in dieser Saison werden kann.