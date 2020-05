Rennes-Juwel Soppy sagt Leipzig ab

Brandon Soppy hat seine sportliche Karriere klar durchgeplant. Nachdem er Ende des vergangenen Jahres bei der U17-Weltmeisterschaft mit der französischen Auswahl den dritten Platz holte, will er sich nun im Profibereich etablieren.

Für RB Leipzig, das nach dem Jugendturnier Interesse am Rechtsverteidiger zeigte, ist in den Plänen des 18-Jährigen derzeit kein Platz. „Ich habe einen Karriereplan, den ich nach wie vor verfolge“ erklärt Soppy im Gespräch mit FT, „ich warte auf mein Debüt für das Profi-Team, denn bisher habe ich nur in der Vorbereitung für sie gespielt.“

Dass er bei RB die für ihn wertvolle Spielzeit bekommen könnte, zweifelt der junge Franzose an: „Leipzig ist ein sehr guter Klub, aber ich muss spielen. Wäre es der richtige Schritt dorthin zu gehen? Ich denke nicht. Sie haben Mukiele und Klostermann.“

Ein Fan der Bundesliga

Grundsätzlich kann sich Soppy ein Engagement in der Bundesliga aber vorstellen: „Es ist eine Liga, die mir gefällt.“ Genauso wie die Premier League, die er als seine Lieblingsliga bezeichnet.

Im Sommer läuft es beim Rechtsverteidiger-Talent aber auf einen Verbleib in Rennes hinaus, wo Soppy noch bis 2021 unter Vertrag steht: „Mit dem Trainer (Julien Stéphan, Anm. d. Red.) funktioniert es gut, er möchte junge Spieler weiterentwickeln.“ Das passt perfekt zu seinem Karriereplan.