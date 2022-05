Aston Villa verpflichtet Kamara

Aston Villa macht Fortschritte bei der Kaderplanung für die kommende Saison. Boubacar Kamara wechselt zur neuen Spielzeit von Olympique Marseille zum englischen Erstligisten und unterzeichnet einen Vertrag bis 2027. Sein Vertrag in Südfrankreich läuft in wenigen Wochen aus.

Cheftrainer Steven Gerrard zeigt sich erfreut über die Verpflichtung des hochveranlagten Defensivspezialisten: „Ich freue mich sehr, dass wir eines der vielversprechendsten jungen Talente im europäischen Fußball gewinnen konnten. Wir haben einen sehr klaren Plan, um unser Team zu stärken und Bouba ist ein wichtiger Teil davon.“

Aston Villa is delighted to announce the signing of @BoubaKamara_4 on a five-year contract! ✅