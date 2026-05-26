Köln: Özkacar muss gehen

Der 1. FC Köln zieht die Kaufoption bei Cenk Özkacar wie erwartet nicht. Das bestätigt der Klub jetzt auch offiziell: „Er ist ein sehr positiver Mensch, das hat man auch in der Kabine gespürt. Trotzdem haben wir uns dazu entschieden, die Kaufoption nicht zu ziehen, weil wir in der Innenverteidigung nach einem anderen Profil schauen“, so FC-Geschäftsführer Thomas Kessler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Özkacar war vom FC Valencia ans Geißbockheim verliehen, der FC hatte eine Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Bis zuletzt wurde spekuliert, dass die Kölner noch einmal nachverhandeln wollen. Nun ist der endgültige Abschied des 25-Jährigen aber beschlossen.