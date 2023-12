Frimpong-Nachfolger: Sticht Bayer den FC Bayern aus?

Bayer Leverkusen hat offenbar gute Karten im Transferpoker um Arnau Martínez. Laut ‚Relevo‘ ist der spanische Rechtsverteidiger ein Kandidat bei der Werkself für den Fall, dass Jeremie Frimpong den Klub verlässt. Trainer Xabi Alonso möge Martínez sehr.

Allein sind die Leverkusener mit ihrem Interesse aber nicht. Laut ‚Relevo‘ beobachtet auch der FC Bayern den 20-jährigen Spanier. Jüngste Berichte, laut denen der Rekordmeister mit dem U21-Nationalspieler schon sehr weit ist, entsprechen aber nicht der Wahrheit.

Martínez ist noch bis 2025 an den FC Girona gebunden, mit dem er zurzeit sensationell auf Platz zwei in La Liga steht. Der 20-Jährige ist in der Regel als Rechtsverteidiger gesetzt, kam aber auch schon in einer Dreierkette als rechter Innenverteidiger zum Einsatz. Wettbewerbsübergreifend drei Tore konnte Martínez bislang vorbereiten.

Transfer dank Klausel?

In Leverkusen ist zurzeit Frimpong auf der rechten Defensivseite gesetzt. Die Werkself muss sich aber bereits mit der Suche nach einem Nachfolger für den 22-jährigen Niederländer auseinandersetzen. Denn in seinem erst jüngst verlängerten Vertrag befindet sich Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Ein Abgang im Sommer gilt als wahrscheinlich.