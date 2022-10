Einigung: Gakpo mit einem Bein in England?

Im Tauziehen um Cody Gakpo hat Leeds United sich offenbar in eine aussichtsreiche Position manövriert. Nach Informationen des ‚Mirror‘ ist sich der Premier League-Klub mit dem Linksaußen der PSV Eindhoven über einen Transfer im Winter einig geworden.

Nun befinde sich Leeds mit den Niederländern in Verhandlungen über die Ablöse. Eindhoven bewerte Gakpo mit rund 35 Millionen Euro. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft bis 2026. In der laufenden Saison steht Gakpo bei 22 Scorerpunkten (zwölf Tore, zehn Assists) in 15 Spielen.

Schon im vergangenen Sommer-Transferfenster buhlte Leeds um den niederländischen Nationalspieler. Auch Ligarivale Manchester United war seit Monaten dran und hat laut ‚Mirror‘ trotz der Verpflichtung von 100-Millionen-Außenstürmer Antony weiter ein Auge auf den Rechtsfuß. Die besseren Karten besitzt nun aber Leeds United.