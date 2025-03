RB-Abschied: Das sagt Gulacsi

Peter Gulacsi (34) macht sich keine falschen Hoffnungen auf eine langfristige Zukunft im Tor von RB Leipzig. „Ich werde im Mai 35. Ich weiß auch, dass ich nicht noch zehn Jahre hier bei RB spielen werde“, zitiert die ‚Bild‘ den vertraglich bis 2026 gebundenen Schlussmann der Sachsen.

Momentan ist Gulacsi in Topform und gesetzt, soll in absehbarer Zeit aber von Maarten Vandevoordt (23) abgelöst werden, der in der laufenden Saison auf bislang sieben Pflichtspieleinsätze kommt. „Irgendwann wird Maarten das Ruder übernehmen – das soll auch so sein. Aber ich hoffe, dass ich noch einige Spiele hier spielen kann“, so Gulacsi.