Bitterer Ausfall beim BVB

Borussia Dortmund muss im wichtigen Champions League-Spiel gegen Inter Mailand am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) auf Nationalspieler Waldemar Anton verzichten. Wie ‚Sky‘ berichtet, fehlte der 29-Jährige bei der Abfahrt ins Teamhotel und fällt mit einem Infekt aus.

Für den Innenverteidiger dürfte dem Bezahlsender zufolge Ramy Bensebaini in die erste Elf rücken. Zusammen mit Nico Schlotterbeck und Emre Can wird der Algerier die Dreierkette bilden. Um noch eine Chance auf die direkte Achtelfinal-Qualifikation zu haben, benötigt der BVB unbedingt einen Sieg. Wahrscheinlich läuft Schwarz-Gelb aber auf einem Playoff-Platz ins Ziel.