Kempe verlässt Darmstadt

Beim SV Darmstadt endet eine Ära. Wie die Lilien bekanntgeben, verlässt Tobias Kempe das Böllenfalltor nach insgesamt zehn gemeinsamen Spielzeiten zum Ende der Saison. Sportdirektor Paul Fernie unterstreicht die besonderen Verdienste des Mittelfeldspielers: „Tobi Kempes Verdienste um die Lilien sind kaum in Worte zu fassen. Er gehört zu einer ganz besonderen Kategorie von Spielern, die so etwas in ihrer Karriere erreicht haben: Nämlich einen Verein nicht nur zu repräsentieren, sondern ihn über so viele Jahre hinweg zu leben und zu prägen. Ich habe den allergrößten Respekt vor seinen Leistungen in Darmstadt.“

Der 35-Jährige kam bereits 2014 von Dynamo Dresden nach Darmstadt. 2016 wechselte er für eine Saison ins Frankenland zum 1. FC Nürnberg, ehe er im darauffolgenden Sommer nach Hessen zurückkehrte. Ob Kempe seine Karriere fortsetzt oder die Schuhe an den Nagel hängt, ist noch nicht bekannt.