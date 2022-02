Neuer Rechtsverteidiger? BVB schaut auf Mazraoui

Borussia Dortmund hat Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui im Visier. Der 24-Jährige von Ajax Amsterdam spielt der ‚Bild‘ zufolge in den Plänen für den Sommer eine Rolle beim BVB. Nach der Saison ist der Marokkaner ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei Ajax läuft aus.

Seinen Abschied aus Amsterdam hatte Mazraoui vor rund zwei Wochen öffentlich angekündigt. In der aktuellen Spielzeit glänzt das Eigengewächs der Niederländer auf der rechten Abwehrseite mit großem Offensivdrang. Fünf Treffer und drei Torvorlagen konnte der Rechtsfuß in 24 Einsätzen beisteuern.

Interesse wurde zuletzt dem FC Barcelona nachgesagt. Bei den Katalanen gilt Mazraoui als möglicher Ersatz, sollte sich für Sergiño Dest (21) ein Abnehmer im Sommer finden.

Meunier-Herausforderer?

In Dortmund könnte er künftig mit Thomas Meunier (30) um einen Stammplatz kämpfen. Mateu Morey (21) fällt wegen einer schweren Knieverletzung mittlerweile seit neun Monate aus, konnte aber zumindest am gestrigen Montag das erste Mal wieder individuell trainieren.

Bis wann der Spanier wieder an sein altes Leistungsniveau anknüpfen kann, ist unklar. Felix Passlack (23) spielt sportlich nur eine untergeordnete Rolle. Mazraoui könnte also als günstige Sofortverstärkung an Bord kommen.