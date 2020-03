Arsenal nimmt Kökcü ins Visier

Der FC Arsenal bekundet großes Interesse an Orkun Kökcü von Feyenoord Rotterdam. Der ‚Daily Mail‘ zufolge planen die Gunners, erste Annäherungsversuche zu der Entourage des 19-Jährigen zu unternehmen. Rund 27 Millionen Euro stehen für einen Wechsel im Sommer im Raum. Die Nordlondoner möchten aus der wachsenden Unsicherheit über die Zukunft von Kökcü Kapital schlagen und einen frühen Deal eintüten.

Kökcü wurde in der Jugend von Feyenoord ausgebildet und spielt seit 2018 für die Profimannschaft. In der laufenden Saison stehen für den türkischen Nationalspieler 34 Einsätze zu Buche, in denen ihm drei Tore und sechs Vorlagen gelangen. Der niederländische Erstligist ist gewillt, das bis 2023 datierte Arbeitspapier auszudehnen. Angesichts von Kökcüs Status als einer der vielversprechendsten Talente Europas befürchtet Feyenoord jedoch, den offensiven Mittelfeldspieler nicht halten zu können.