Bericht: Camavinga will auf Real warten

Eduardo Camavinga wird wahrscheinlich auch im nächsten Jahr für Stade Rennes spielen. Laut einem Bericht der ‚Marca‘ hat der 17-Jährige akzeptiert, dass sein Wunschklub Real Madrid in diesem Sommer auf einen Transfer verzichten wird. Der junge Franzose sei deshalb gewillt, ein Jahr auf die Königlichen zu warten, in der Hoffnung, dass sein Klubwechsel 2021 über die Bühne gehen wird.

Trotz seines jungen Alters ist Camavinga in Rennes gesetzt. Neben Real wurden bereits zahlreiche andere Topklubs mit dem 17-jährigen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Die Königlichen sind aber offensichtlich in der Favoritenrolle.